Jongeling hoopt op debuut voor Ajax: ‘Ik ben op meerdere plekken inzetbaar’

Noussair Mazraoui hoopt komend seizoen op een doorbraak bij Ajax. De negentienjarige rechtervleugelverdediger maakte in de voorbereiding al regelmatig minuten onder Marcel Keizer en zag directe concurrent Kenny Tete onlangs naar Olympique Lyon vertrekken. Mazraoui is dan ook hoopvol over zijn kansen.

"Ik moet een keer het geluk hebben dat er een plek vrij is en ik op de bank mag zitten. Misschien krijg ik dan een keer, bijvoorbeeld bij een 4-0 voorsprong, aan het eind van de wedstrijd mijn kans. Mijn 'debuutje' maken zou geweldig zijn", vertelt de jongeling in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij belandde in 2006 in de jeugdopleiding van de Amsterdammers en speelde afgelopen seizoen 33 wedstrijden voor Jong Ajax in de Jupiler League.

Ofschoon Mazraoui voornamelijk als rechtsback speelde, is hij multifunctioneel. "Als er een keer een plaats vrijkomt, heb ik een grotere kans omdat ik op meerdere plekken inzetbaar ben", vervolgt de geboren Alphenaar. "Pas als je echt bij het eerste hoort, moet je gaan zoeken naar een vaste positie. Dat zit er voorlopig nog niet in."