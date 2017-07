Strootman ziet Roma slag slaan: ‘Elke club in Europa wilde hem hebben’

AS Roma moest deze zomer al afscheid nemen van onder anderen Mohamed Salah en Antonio Rüdiger, maar Radja Nainggolan en Daniele De Rossi lijken de Romeinen in elk geval trouw de blijven. Beide middenvelders verlengden onlangs tot groot genoegen van ploeggenoot Kevin Strootman hun contract in Stadio Olimpico.

Nadat De Rossi en Strootman in mei al nieuwe verbintenissen hadden ondertekend, volgde Nainggolan deze week hun voorbeeld. "Ik ben blij dat zij bij Roma blijven", zegt de Oranje-international in gesprek met Sky Italia. "Daniele is onze aanvoerder en over Radja is bekend dat elke club in Europa hem wilde hebben. Hij heeft er echter voor gekozen bij Roma te blijven en daar zijn we blij om. Roma heeft een geweldige slag geslagen door hen te behouden voor de club."

Strootman bereidt zich momenteel onder leiding Eusebio Di Francesco voor op het nieuwe seizoen in de Serie A. "Hij is heel duidelijk", vertelt de middenvelder over de nieuwbakken trainer van i Giallorossi. Strootman kijkt ondanks het vertrek van een aantal dragende krachten uit naar het nieuwe seizoen. "We hebben nog altijd een goede selectie. Sommige spelers zijn vertrokken, maar we zijn klaar voor het nieuwe seizoen en willen een gooi doen naar de landstitel."