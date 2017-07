Van Hanegem begrijpt ‘raar gedoe’ bij Feyenoord niet: ‘Dat is pech voor hem’

Giovanni van Bronckhorst zal in de loop van volgende week beslissen wie het doel Feyenoord komend seizoen zal verdedigen. De trainer van de landskampioen claimt zelf nog geen keuze gemaakt te hebben, maar volgens Willem van Hanegem doet Van Bronckhorst er goed aan Brad Jones aan te wijzen als eerste doelman.

De ervaren Australiër profiteerde vorig seizoen van een langdurige blessure bij concurrent Kenneth Vermeer, maar laatstgenoemde is inmiddels weer volledig fit en daardoor een serieuze optie voor Van Bronckhorst. "Ik begrijp dat niet, dat rare gedoe", vertelt De Kromme tegen RTV Rijnmond. "Die gozer (Jones, red.) die er nu staat, heeft het geweldig gedaan. Dat is pech voor Vermeer. Zo is het. Soms breng je een speler in die je eigenlijk nog niet wilt brengen, maar die doet het dan zo goed dat je die laat staan."

Jones stond de afgelopen voetbaljaargang in 32 competitieduels onder de lat bij Feyenoord en had met sterk keeperswerk een groot aandeel in het behaalde kampioenschap. Van Hanegem ziet dan ook geen reden om de voorkeur nu aan Vermeer te geven. "Als je Jones vorig jaar ziet, misschien op de laatste wedstrijden na, hij is gewoon een heel rustgevende keeper. Ik begrijp niet waarom er een discussie moet zijn. In Nederland maken we overal altijd een discussie van. Als iemand goed is, is hij goed."