Drievoudig Oranje-international lijkt Bundesliga op korte termijn te verlaten

Paul Verhaegh staat na zeven seizoenen mogelijk voor een vertrek bij FC Augsburg. De 33-jarige rechtervleugelverdediger, die in de zomer van 2010 werd opgepikt bij Vitesse, staat in de belangstelling van een nog onbekende club uit de Verenigde Staten, zo laat algemeen directeur Stefan Reuter van de Bundesliga-vereniging weten.

De beleidsbepaler van Augsburg erkent dat het goed mogelijk is dat Verhaegh nog deze transferperiode vertrekt. "Het kan op zeer korte termijn gebeuren. We bespreken op dit moment hoe we deze situatie moeten aanpakken", wordt hij geciteerd door Augsburger Allgemeine. De back zou zelf wel openstaan voor een overgang. "We overwegen te voldoen aan zijn wens. Het aanbod is interssant. We hebben nog geen beslissing genomen en ik kan ook niet zeggen wanneer we die zullen nemen. We willen deze kwestie echter niet meenemen naar het seizoen toe."

Verhaegh maakte zeven jaar geleden voor drie ton de overstap van Vitesse naar Augsburg en groeide er zelfs uit tot aanvoerder. Het afgelopen seizoen speelde de verdediger, die deel uitmaakte van het Oranje dat derde werd op het WK van 2014, 31 wedstrijden in de Bundesliga, waarin hij goed was voor 3 doelpunten. Verhaegh heeft nog een contract tot medio volgend jaar in de WWK Arena.