Manchester United en Chelsea maken transfer van 45 miljoen euro officieel

Nemanja Matic maakt de overstap van Chelsea naar Manchester United, zo maken de clubs maandag via de officiële kanalen bekend. Met de transfer van de middenvelder naar Old Trafford is naar verluidt een bedrag van 45 miljoen euro gemoeid, exclusief enkele variabele bonussen. Matic wordt bij the Mancunians herenigd met manager José Mourinho, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode op Stamford Bridge. Matic heeft een contract voor drie jaar met een optie voor een extra seizoen getekend.

Matic, die dinsdag zijn 29e verjaardag viert, ondertekende in 2009 een overeenkomst met Chelsea. De Servisch international werd een jaar later voor een compleet seizoen uitgeleend aan Vitesse, maar na een half jaar diende hij als wisselgeld in een deal tussen Benfica en Chelsea over Braziliaans international David Luiz. Na drie uitstekende jaren in Lissabon verdiende Matic echter een nieuwe kans bij Chelsea, dat in januari 2014 een bedrag van 25 miljoen euro aan de Portugese topclub overmaakte.

DONE DEAL! Nemanja Matic is speler van Manchester United! 'The Red Devils' betalen Chelsea naar verluidt 45 miljoen euro voor de voormalige Vitessenaar. #matic #mufc #chelsea #premierleague Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 31 Jul 2017 om 8:20 PDT

Matic ondertekende toentertijd een contract tot medio 2019, maar deze verbintenis heeft hij dus niet uitgediend. Ofschoon hij in vier seizoenen bij de Londenaren tot 151 officiële duels kwam, en Antonio Conte de ervaren Serviër eigenlijk niet kwijt wilde, achtte clubeigenaar Roman Abramovic het vertrek van de middenvelder om financiële redenen noodzakelijk. Met de komst van Tiemoué Bakayoko van AS Monaco versterkte de regerend landskampioen bovendien al het middenveld.

Manchester United versterkte zich eerder met Victor Lindelof en Romelu Lukaku, van respectievelijk Benfica en Everton. Van Adnan Januzaj, Wayne Rooney en Zlatan Ibrahimovic werd afscheid genomen, al valt niet uit te sluiten dat laatstgenoemde alsnog een contract tekent. Engelse en Turkse media verzekeren dat Marouane Fellaini op weg is naar Galatasaray, om plaats te maken voor Matic.