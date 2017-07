‘Als hij voor Barça wil spelen, dan is er niet veel dat Liverpool kan doen'

Liverpool lijkt Philippe Coutinho nog voor het einde van de transferperiode kwijt te raken. The Reds zouden met Barcelona een akkoord hebben bereikt over een transfer van de middenvelder, die zelf al rond was met de Spaanse grootmacht. Jamie Carragher kan begrip opbrengen voor de keuze van Coutinho, maar hoopt evenwel dat de Braziliaan Liverpool voorlopig trouw blijft.

"Hopelijk hebben we nog voor een periode van twaalf maanden de beschikking over hem", vertelt het clubicoon van Liverpool in gesprek met 5Times. Coutinho tekende begin dit jaar nog een nieuw, vijfjarig contract. "Ik had niet verwacht dat hij dat zou uitzitten. Er bestaat geen twijfel over dat hij op een gegeven moment voor een van Spaanse grootmachten zou willen spelen, die droom koesteren veel spelers uit Zuid-Amerika."

De overgang van Coutinho naar Camp Nou zou inmiddels al in kannen en kruiken zijn. Hij moet in Barcelona de opvolger worden van Neymar, die op het punt zou staan zijn toekomst bij Paris Saint-Germain te vervolgen. "Als de club een hoge transfersom kan ontvangen en de speler voor Barcelona wil spelen, dan is er helaas niet veel dat Liverpool kan doen", besluit Carragher zijn relaas.