Antonio Rüdiger was twee seizoenen lang een gewaardeerde kracht in de defensie van AS Roma, alvorens hij deze zomer de overstap maakte naar Chelsea. De 24-jarige Duitser was in Italië meermaals het mikpunt van racistische spreekkoren en roept de voetbalbonden nu op harder op te treden tegen het verbale geweld van de tribunes.

"Het enige wat ik wil is rechtvaardigheid. Ik wil dat de FIFA of de Italiaanse voetbalbond de mensen die zich eraan schuldig maken aanpakt", wordt de stopper geciteerd door Sky Sports. "Je voelt je eenzaam. Er wordt je verteld rustig te blijven niet te reageren, maar dat is makkelijk praten als je niet zwart bent en het gevoel nooit ervaren hebt. Je kunt het je niet eens voorstellen. Op dat moment voel je je alleen. Je moet sterk blijven, maar ieder mens is anders. Sommigen laten het gebeuren, andere reageren. Ik kan iedere reactie hoe dan ook begrijpen."

Rüdiger speelde uiteindelijk 71 officiële wedstrijden voor Roma. Deze zomer werd hij voor een bedrag van 35 miljoen euro opgepikt door Chelsea. "Het is een droom om hier te zijn. Ik heb altijd al in de Premier League willen spelen. Mijn naam werd al jaren aan Chelsea gelinkt en nu ben ik hier eindelijk", vervolgt Rüdiger, die weet wat hem te wachten staat in de Engelse competitie. "Je moet je voorbereiden op veel fysieke duels. Er zijn veel krachtige spitsen, zoals Jamie Vardy en Romelu Lukaku. De hele competitie is een uitdaging."