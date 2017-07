Basisklant Chelsea verzucht: ‘Niemand wist wat er gaande was bij Fiorentina’

Fiorentina kent een rumoerige voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vorige maand zette de familie Della Valle de club te koop, maar er is nog geen serieuze partij geïnteresseerd. Tegelijkertijd zag Fiorentina de afgelopen weken sterren als Federico Bernardeschi, Borja Valero and Gonzalo Rodríguez verkassen. De onrust bij La Viola verbaast Marcos Alonso niets.

Alonso, die vorig seizoen tot 31 duels in de Premier League kwam, speelde tussen 2014 en 2016 voor Fiorentina. De kleinzoon van Real Madrid-legende Marquitos maakte vervolgens voor 27 miljoen euro de overstap naar Chelsea. "Ik was erg gelukkig bij Fiorentina en ik volg de voortgang van de club nog steeds van veraf. Ik wens ze het allerbeste, maar het is moeilijk te zeggen wat er allemaal gebeurt daar", vertelt de Spanjaard in de Italiaanse media.

Met de drie vertrokken spelers houdt het voor Fiorentina nog niet op. Matias Vecino wordt spoedig medisch gekeurd bij Internazionale, terwijl Nikola Kalinic en Milan Badelj uit lijken op een transfer. Alonso hoopt dat de selectie zich niet te veel laat afleiden door de chaos. "Zelfs toen ik er speelde wist niemand wat er gaande was. Dat zal nu alleen maar erger zijn. De spelers moeten zich concentreren op het voetbal, want de inrichting van het elftal is een taak voor de directie."