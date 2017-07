‘Ik was bij de wedstrijd tegen Ajax, maar we spraken niet over Sneijder’

OGC Nice en Wesley Sneijder hebben volgens Guido Albers geen persoonlijk akkoord bereikt. De zaakwaarnemer van de transfervrije middenvelder was deze week in Nice voor de Champions League-wedstrijd tegen Ajax, maar voerde toen geen gesprekken over zijn cliënt. Sneijder vertrok eerder deze maand bij Galatasaray na de ontbinding van zijn contract.

"Misschien in de toekomst, maar nu is er niets", verzekert Albers. "Ik was aanwezig tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Ajax, omdat ik betrokken ben bij sommige spelers van Ajax. Ik zag een prachtig stadion en fantastische fans. Maar we hebben niet met de leidinggevenden van Nice gesproken over Wesley", aldus de belangenbehartiger in gesprek met l'Équipe. "Hij heeft wel het voordeel dat hij zonder contract zit."

Zaterdag meldde het Algemeen Dagblad dat een eerste voorstel van Nice 'duidelijk te laag' was. Sneijder zou, in het geval dat hij daadwerkelijk voor een contract bij de nummer drie van Frankrijk kiest, in Nice de opvolger worden van Younès Belhanda, die vorig seizoen door de Fransen van Dynamo Kiev werd gehuurd. Belhanda maakte onlangs de overstap van de Oekraïners naar Galatasaray en was een van de belangrijkste redenen dat Sneijder overbodig werd verklaard in Istanbul.

Naast Nice heeft de voormalige speler van Ajax, Real Madrid en Internazionale nog meer ijzers in het vuur. Het Italiaanse Sampdoria is eveneens nog steeds geïnteresseerd, terwijl LA Galaxy en Los Angeles FC hem hopen te kunnen verleiden tot een avontuur in Californië. Daarnaast behoort ook een lucratieve overstap naar China tot de mogelijkheden.