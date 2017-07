Overbodige Douglas te koop aangeboden in LinkedIn-advertentie

Douglas heeft zijn laatste wedstrijd voor Sporting Portugal waarschijnlijk al gespeeld. De verdediger heeft weliswaar een contract tot medio 2019, maar zoekt naar een nieuwe club. Via LinkedIn wordt Douglas zelfs te koop aangeboden.

Paulo Roberto, die zichzelf presenteert als intermediair, contractonderhandelaar, scout en voetbalspecialist, biedt de voormalig sterkhouder van FC Twente sinds dit weekend aan. De 29-jarige Braziliaan speelde afgelopen seizoen slechts twee wedstrijden voor Sporting en is ook komend seizoen overbodig. Hij komt niet voor in de plannen van trainer Jorge Jesus.

Vorige maand werd Douglas nog in verband gebracht met FC Utrecht: volgens O Jogo waren beide partijen in gesprek. Douglas speelde tussen 2007 en 2013 voor Twente, nadat hij overkwam van het Braziliaanse Joinville. Via Enschede kwam hij terecht bij Dynamo Moskou en later Trabzonspor, om in 2016 een driejarig contract bij Sporting te tekenen.