Jeugdige reserves van Feyenoord komen tot winst bij debuut St. Juste

De reserves van Feyenoord hebben zondag een besloten oefenwedstrijd tegen FC Den Bosch in winst omgezet. Op Varkenoord werd het 3-0 voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Zaterdag won Feyenoord al met 1-0 van Real Sociedad.

Het oefenduel werd pas zondagochtend aangekondigd. Van Bronckhorst koos ervoor om reserves op te stellen, omdat veel beoogde basisspelers al uitkwamen tegen Real Sociedad. Jerry St. Juste debuteerde in het shirt van Feyenoord, terwijl ook spelers als Lucas Woudenberg, Miquel Nelom, Renato Tapia, Sofyan Amrabat en Michiel Kramer een basisplek hadden. Verder was er plek voor jongelingen Justin Bijlow, Gustavo Hamer, Dylan Vente, Emil Hansson en Cheick Touré.

In de tweede helft nam Feyenoord afstand. Nadat Niek Vossebelt een goede kans voor Den Bosch onbenut liet, zette Kramer de Rotterdammers op voorsprong. Daarna ging het hard: Tapia zorgde voor de 2-0, waarna Vente er 3-0 van maakte. Feyenoord treedt zaterdag in De Kuip aan tegen Vitesse in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.