Denemarken zorgt ondanks blunder voor sensatie tegen machtige Duitsers

Na zes opeenvolgende zeges voor Duitsland krijgt het EK voor vrouwen een andere winnaar. Denemarken stuntte zondag door met 1-2 te winnen op Het Kasteel. De wedstrijd stond eigenlijk voor zaterdagavond op het programma, maar werd verschoven wegens hevige regenval.

Theresa Nielsen maakte zeven minuten voor tijd het verschil. Ze werd in het strafschopgebied bereikt door Frederike Thogersen en knikte raak in de linkerhoek. Na een kleine vijftig minuten had Nadia Nadim al voor de 1-1 gezorgd, met een kopbal van dichtbij. Het was een verrassende comeback na een goed begin voor Duitsland.

De toernooifavoriet stond al binnen drie minuten op voorsprong doordat keepster Stina Petersen ernstig de fout in ging na een schot van Isabel Kerschowski. Het bleek geen catastrofale fout: Denemarken herpakte zich en neemt het in de halve finale op tegen Oostenrijk of Spanje. Oranje, dat in de poulefase nog met 1-0 won van de Denen, treedt aan tegen Engeland of Frankrijk.