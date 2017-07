‘Als het zo doorgaat, is er binnen twintig jaar een transfer van een miljard’

Het moet gek lopen, wil het transferrecord deze zomer niet verbroken worden. Paul Pogba is met 105 miljoen euro tot op heden de duurste voetballer ooit, maar onder anderen Kylian Mbappé van AS Monaco en Neymar van Barcelona worden in verband gebracht met transfers van respectievelijk 180 en 222 miljoen euro. Totale gekte, vindt oud-voetballer Stan Collymore.

"Deze transfergekte moet stoppen, of we kunnen in de komende twintig jaar de eerste transfer van één miljard pond tegemoet zien", aldus de columnist van de Daily Mirror. "Binnenkort moet een van de bestuursorganen binnen het voetbal ingrijpen, en deze gekte voor eens en altijd stoppen. Misschien moet het wel de FIFA zijn? Of wellicht de UEFA, gezien het feit dat vooral in Europa, en met name Engeland, het krankzinnige geld heerst."

"Wat we nodig hebben is een verstandig orgaan dat spelers rangschikt en bedragen opspeldt, gebaseerd op leeftijd, prestaties, gespeelde interlands, enzovoorts", beargumenteert de voormalig spits van onder meer Liverpool. "En hopelijk zorgt dat voor meer zindelijkheid op de transfermarkt, want zo kunnen we niet doorgaan. Zelfs José Mourinho, manager van Manchester United, en Josep Guardiola van Manchester City hebben de gekte geconstateerd."

"Wel hebben deze twee eveneens absurd veel geld hebben uitgegeven aan spelers en ons in deze rotzooi doen belanden, wat hun commentaar ietwat hypocriet doet overkomen", vervolgt Collymore zijn betoog. "Mourinho heeft altijd geld gespendeerd, zeker bij Chelsea met een miljardair achter zich (Roman Abramovich, red). En dan Guardiola, die al meer dan honderd miljoen euro heeft betaald voor enkele backs."

"Ik begrijp het argument dat topspelers een bepaalde, krachtige merkwaarde hebben en dat een club die honderd miljoen wel kan terugverdienen via merchandising en andere wegen. Maar wanneer je deals van meer dan vijftig miljoen euro voor spelers als Kyle Walker krijgt… Het spijt me, maar dat is gewoon absurd", aldus Collymore.