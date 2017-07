‘Mourinho ligt in de clinch met United-eigenaars na mislukte transfers’

José Mourinho ligt op ramkoers met de Amerikaanse eigenaren van Manchester United, zo meldt de Daily Mirror. De Portugese oefenmeester van the Red Devils zou vinden dat de familie Glazer de hand op de knip houdt, ondanks de 120 miljoen euro die al is gespendeerd om Romelu Lukaku en Victor Lindelöf naar Old Trafford te halen. Mourinho hekelt de stroef lopende onderhandelingen en het lage aantal aankopen van de club.

Verschillende transferdoelwitten van de Portugese oefenmeester hebben zich nog steeds niet aangesloten bij de selectie van United en dat baart Mourinho zorgen. Hij verwacht dat er te weinig tijd zal zijn om aanwinsten in te werken en zijn team optimaal te prepareren voor de Europese Supercup-wedstrijd tegen Real Madrid op 8 augustus en de start van de Premier League tegen West Ham United op 13 augustus.

Mourinho heeft eerder al aangegeven dat hij op nog minimaal twee versterkingen zit te wachten. Hij zou graag Ivan Perisic van Internazionale en Eric Dier van Tottenham Hotspur bij de club zien voetballen, terwijl ook Gareth Bale en Nemanja Matic nadrukkelijk op de radar staan. "Iedereen weet dat ik nog twee spelers wil. Ik heb om vier gevraagd, maar ik ben bereid om van vier naar drie te gaan, omdat de markt heel moeilijk is, omdat sommige clubs denken dat de markt er heel anders uitziet", aldus een gefrustreerde Mourinho eerder.

Luciano Spalletti, trainer van i Nerazzurri, liet zaterdag na afloop van het oefenduel tegen Chelsea (1-2 winst) op een persconferentie weten dat er de laatste tijd geen ontwikkelingen zijn omtrent Perisic. "Er zijn geen noemenswaardige contacten geweest tussen de clubs de afgelopen weken", weet de Italiaan. "Voor mij is het nu voorbij. Hoe langer het duurt voordat hij vertrekt, hoe moeilijker het voor ons is om hem te vervangen. Dus ik ben fel tegen een vertrek."