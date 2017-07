‘Miljoenentransfer Matic naar United vertraagd door extra eisen van Chelsea’

Nemanja Matic komt niet voor in de plannen van manager Antonio Conte en mag, zeker na de komst van Tiemoué Bakayoko, vertrekken bij Chelsea. Manchester United heeft vergevorderde interesse in de Servisch international en club en speler hebben al een akkoord bereikt. Nu moeten de clubs er nog uitkomen en dat gaat bijzonder lastig.

De deal tussen de competitiegenoten wordt vertraagd door Chelsea, omdat de Londenaren bonussen in de deal willen hebben, zodat de club later ook nog geld ontvangt voor de verkoop indien de voormalig Vitessenaar het goed doet bij United. Toch verwacht The Sun dat de transfer deze week beklonken wordt. José Mourinho kent de controleur nog van hun gezamenlijke tijd bij Chelsea en stuurt aan op een hereniging. Matic moet naar verluidt ruim veertig miljoen euro kosten.

Daarnaast moet er bij United ook nog ruimte worden gecreëerd voor Matic. Een vertrek van Marouane Fellaini, die al persoonlijk akkoord zou zijn met Galatasaray, zou de weg vrijmaken voor Matic. United betaalde Everton vier jaar geleden nog ruim 32 miljoen euro voor Fellaini, maar lijkt maar een klein deel van deze som terug te gaan krijgen. Hoeveel Cim Bom precies bereid is neer te leggen voor de Belg is niet duidelijk.