Guardiola looft bijzondere kwaliteit van aanwinst: ‘Jongens, wat is dat toch?’

Josep Guardiola prijst de uittrappen van Ederson. De nieuwe keeper van Manchester City, die deze zomer voor veertig miljoen euro overkwam van Benfica, maakt in de Verenigde Staten een goede indruk op de Spaanse oefenmeester. Guardiola zag hem zaterdagnacht bijna een assist geven op Sergio Agüero in de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De poging van de Argentijn eindigde op het aluminium.

"Hij heeft de kwaliteit dat, wanneer de tegenstander hoog druk zet, hij ver kan schoppen", aldus Guardiola na afloop van het gewonnen oefenduel op een persconferentie over zijn nieuwe doelman. "Nu hebben we de mogelijkheid om de bal gelijk naar het andere zestienmetergebied te trappen."

Guardiola stelt dat hij Ederson al langer op het oog had: "Toen ik bij Bayern München zat, speelden we tegen Benfica in de Champions League en Ederson was daar toen ook bij. Toen we het team wilden analyseren, zagen we zijn kwaliteit en kwamen we bij elkaar: 'Jongens, hoe gaan we dit doen? Wat is dat toch?' Wij probeerden ons daartegen te wapenen, door onze tegenstanders verschillende kanten op te sturen."

Hoewel Ederson imponeert, stelt Guardiola dat Claudio Bravo sowieso minuten gaat maken onder de lat bij the Citizens. "Net als vorig seizoen. Ik speelde soms met Willy (Caballero, red), dan met Claudio, dan met Willy, dan met Claudio. Ik ga kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb nooit getwijfeld over de kwaliteiten van Claudio, maar we hebben besloten om Ederson te kopen. Hij laat fantastische dingen zien, niet alleen zijn doeltrappen. Hij redt veel ballen en komt sterk uit zijn doel en maakt het spitsen lastig. We moeten gewoon twee uitstekende keepers op dit niveau hebben."