Vertonghen glundert: ‘Dat maakt het zoveel mooier wanneer wij hen verslaan’

Tottenham Hotspur heeft deze zomer nog geen enkele aanwinst voor pers en publiek mogen presenteren. Waar competitiegenoten vele miljoenen spenderen om komend seizoen mogelijk beslag te kunnen leggen op de landstitel, blijft het bij the Spurs stil. Jan Vertonghen vindt het een goede zaak dat zijn club niet investeert in nieuwe spelers en geniet van het feit dat de concurrenten dat wel doen.

"Ik ben blij dat iedereen zijn team heeft versterkt, want dat maakt het zoveel mooier wanneer wij hen verslaan", aldus de Belgisch international in gesprek met de Daily Mirror. "Met hun uitgaven komt er veel druk op de teams te staan. Je hebt al kunnen zien hoeveel geld er is gespendeerd deze transferwindow en er is nog een maand te gaan."

Volgens Vertonghen zijn er vier à vijf clubs die kampioen 'moeten' worden. "Er zal veel druk komen te staan op die teams. Dat maakt de Premier League tot de beste competitie in de wereld. Het is fantastisch om in deze competitie te spelen. We willen het beter doen dan vorig jaar toen we tweede werden. We hebben een geweldig seizoen achter de rug en moeten we ervoor zorgen dat we de topteams ook buiten ons eigen stadion, buiten White Hart Lane, kunnen verslaan."

Vertonghen heeft er vertrouwen in dat zijn team dit seizoen wederom een gooi kan doen naar de landstitel. De ex-Ajacied gelooft dat Mauricio Pochettino goed werk aflevert en prijst zijn visie om met jonge spelers te werken: "We hebben een geweldig team, een jong team, dat veel is verbeterd in de loop der jaren. We kunnen veel aan details werken met de manager en we hebben al veel progressie kunnen maken."