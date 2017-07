Tottenham Hotspur-supporters fluiten: ‘Maar ze houden echt van hem’

Kyle Walker stond zaterdagnacht voor het eerst sinds zijn miljoenentransfer weer oog in oog met Tottenham Hotspur. De rechtsback van Manchester City werd in het Nissan Stadium in Nashville uitgefloten door de supporters van zijn oude club, maar daar wil Mauricio Pochettino niet al te veel conclusies aan verbinden. De trainer van Tottenham Hotspur springt na de 3-0 nederlaag in de bres voor de fans.

Walker verkaste voor minstens 51 miljoen euro naar Manchester City. "Ik begrijp het volledig", zegt Pochettino tegen de Daily Mirror over het fluitconcert en het boegeroep voor zijn pupil. "De fans lieten horen dat ze teleurgesteld zijn over de situatie, maar de Tottenham-supporters houden echt van hem. Hij heeft daar negen jaar doorgebracht. Het is niet persoonlijk en het is niet zo belangrijk. Ze wilden hem alleen duidelijk maken dat ze balen van zijn vertrek."

Tottenham kwam nog goed weg met een 3-0 nederlaag, want Manchester City kreeg kansen op meer. Pochettino erkent dat zijn ploeg nog niet zo ver is als the Citizens. "Ze speelden beter dan wij. Het is moeilijk om in de voorbereiding te weten waar je staat. Wij gaven de prioriteit aan de trainingen en aan de fitheid van de spelers. Natuurlijk wil je zo'n wedstrijd winnen, maar Manchester City toonde meer kwaliteit. Wij verloren en zij verdienden de winst."

"Over twee weken beginnen we de Premier League tegen Newcastle United en dat is de wedstrijd die we willen winnen", voegt de oefenmeester toe. Pochettino stipt aan dat Manchester City over meer ervaren spelers beschikt, aankopen heeft gedaan en de spelers heeft weten te behouden die het wilde behouden. "Wij hebben een kleine achterstand, maar we werken hard om spelers aan te trekken die ons nieuwe energie geven en ons een sterkere ploeg maken."