‘Koeman concretiseert deze week interesse in spits van 28 miljoen’

Ronald Koeman wil nog altijd een spits aan de selectie van Everton toevoegen. Britse media schrijven zondag dat de manager van the Toffees deze week zijn interesse in Olivier Giroud zal concretiseren. De aanvaller van Arsenal is naar verluidt de nummer één op de hit-list van Koeman op het gebied van potentiële versterkingen.

Volgens de laatste berichten uit Engeland wil Giroud nog steeds eerst weten wat zijn rol in de selectie van Arsenal in de komende voetbaljaargang zal zijn. De Londenaren versterkten zich met Alexandre Lacazette en zijn in principe niet van plan om Alexis Sánchez te laten gaan. De media in Engeland gaan ervan uit dat de club alsnog zal zwichten en uiteindelijk ook een vervanger voor de Chileen zal aantrekken.

Koeman wil echter binnen enkele dagen weten of Giroud bereid is om naar Goodison Park te komen, zo klinkt het. Everton is bereid om maximaal 28 miljoen euro voor de bijna 31-jarige aanvaller, die een contract tot medio 2019 heeft, te betalen. De club is achter de schermen ook bezig met de komst van Gylfi Sigurdsson van Swansea City en een stand-in voor linkerverdediger Leighton Baines.

Koeman kan al over tal van nieuwe gezichten beschikken: Davy Klaassen, Jordan Pickford, Michael Keane, Sandro Ramirez, Wayne Rooney en Cuco Martina. De Premier League-club zag Gerard Deulofeu terugkeren naar Barcelona en verkocht Romelu Lukaku voor 85 miljoen euro aan Manchester United.