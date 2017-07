‘Ik speelde eerst naast Messi en nu met Rooney, ik heb veel geluk’

Sandro Ramírez is blij dat hij bij Everton wederom met een wereldster kan voetballen. Waar hij bij Barcelona Lionel Messi, Xavi, Andrés Iniesta en Carles Puyol als mentor zag, ziet hij bij the Toffees Wayne Rooney als nieuwe inspiratiebron. De Spaanse spits, die sinds deze zomer aan de Premier League-club verbonden is, is trots om met Rooney op een veld te mogen staan.

Ramírez verliet Gran Canaria als veertienjarige jongen om zich aan te sluiten bij de jeugdopleiding van Barcelona. Daar heeft hij veel geleerd van de iconen van Barcelona. "Ik heb veel geluk gehad tot nu toe in mijn carrière", vertelt de 22-jarige Spanjaard in gesprek met de Daily Mirror. "Ik speelde eerst naast Messi en nu met Wayne Rooney. Ze zijn twee van de grootste namen in de voetbalgeschiedenis."

"Ik leerde veel van bijvoorbeeld Xavi, Andrés Iniesta en Carles Puyol, spelers met veel status en ervaring op topniveau. Je leert van ze, iedere minuut wanneer je bij ze bent. Ik had de kans om bij Barça met enkele topspelers te voetballen, maar als kind wil je vaak spelen. Die kans krijg je niet snel bij Barcelona en toen een grote club als Everton voorbij kwam en op de deur klopte, wist ik meteen dat het de juiste stap zou zijn. Er waren meer clubs geïnteresseerd, maar toen ik over Everton te horen kreeg, hoefde ik niet meer na te denken."

"Vanaf mijn eerste dag bij Everton was Wayne ontzettend aardig tegen me", vervolgt de ex-speler van Málaga. "Hij wil me heel graag helpen en dat vind ik fantastisch om te zien. Voor mij is dit een mogelijkheid om wederom van een topspeler te leren. Hetzelfde was het geval bij Barcelona, waar ik ook veel opstak. La Masia (jeugdopleiding Barcelona, red.) geeft je lessen voor het leven mee."