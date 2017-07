Zidane erkent: ‘Nee, dit is niet een goed moment voor Real Madrid’

Real Madrid heeft een van de beste seizoenen ooit achter de rug, maar de voorbereiding in de Verenigde Staten op de komende voetbaljaargang verloopt moeizaam. Het team van Zinédine Zidane verloor na strafschoppen van Manchester United (1-1 in de reguliere speeltijd), had niets in te brengen tegen Manchester City (4-1) en verloor zaterdag van aartsrivaal Barcelona. De Catalanen waren in het Hard Rock Stadium met 2-3 te sterk.

"Nee, dit is niet een goed moment voor Real Madrid", erkende Zidane na afloop van de krachtmeting in Miami. "We krijgen twee doelpunten in zes of zeven minuten om de oren. Daarna komen we goed terug, maar verliezen we. Het was een wedstrijd met twee gezichten." Lionel Messi en Ivan Rakitic schoten al vroeg raak, waarna Mateo Kovacic en Marco Asensio de ruststand bepaalden. Gerard Piqué nam in de tweede helft de 2-3 voor zijn rekening, toen hij ongedekt een vrije trap van Neymar binnenwerkte.

"Dit is de voorbereiding", zo benadrukte Zidane. "Het klopt dat dit niet de resultaten zijn waar iedereen op hoopte, maar dit gaat niets veranderen. Het belangrijkste is dat we volgende maand klaar zijn voor een nieuw seizoen. Dat is wat telt. Ik heb goede dingen gezien, maar ook negatieve dingen. Geduld is een schone zaak. Het belangrijkste is dat we voor 8 augustus klaar zijn."





Real Madrid speelt op 8 augustus in Skopje tegen Manchester United, in het kader van de Europese Super Cup. Het team van Zidane vliegt maandag eerst nog naar Chicago, waar op 2 augustus een oefenduel met een MLS All-Star-team wacht. Zidane ontkent dat hij liever niet tegen Barcelona had geoefend. "Nee, nee, ik vind de nederlaag niet erg. Natuurlijk is het niet leuk, maar dat is nu niet het belangrijkste. Als we het straks maar goed doen en daar gaan we alles aan doen. Ik zou de voorbereiding niet anders hebben gedaan. Dit is mooi voor de supporters, maar wat minder mooi voor degenen die verliezen. Alle oefenduels verliezen en daarna alles winnen? Als dat zou kunnen..."