Lovende Guardiola haalt ‘geweldige balcontroleur’ niet van transferlijst af

De toekomst van Samir Nasri ligt in principe niet bij Manchester City, zo verzekert Josep Guardiola. Alhoewel de middenvelder indruk maakt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, is het volgens de oefenmeester van the Citizens aannemelijk dat de Fransman in de komende weken het Etihad Stadium verlaat. Nasri staat op de transferlijst van de Premier League-club, evenals Eliaquim Mangala.

Nasri kwam een jaar geleden wél in de plannen van Guardiola voor, maar de middenvelder wilde per se aan Sevilla verhuurd worden. "Hij weet hoe de situatie is", zo benadrukte de oefenmeester op een persconferentie, na de 3-0 zege op Tottenham Hotspur. "We hebben veel, heel veel, middenvelders tot onze beschikking. We zullen zien. De situatie van Mangala is net zo. Het is een beslissing die ze met hun zaakwaarnemers moeten nemen. We zorgen goed voor ze zolang ze bij Manchester City zijn."

"In de voorbereiding op vorig seizoen gaven we aan dat op Nasri rekenden, maar hij wilde naar Sevilla. Ik houd ervan om met spelers te werken die ook met ons willen werken. Ik kan Nasri op basis van zijn laatste drie wedstrijden en zijn mentaliteit op de trainingen beoordelen. Ik wacht nog steeds op een slechte prestatie. Nasri is een geweldige balcontroleur, hij is in de kleine ruimtes niet van de bal af te krijgen. De bal is veilig. Dat is zijn kwaliteit. Ik ben echt heel blij met zijn mentaliteit."

Het contract van Nasri, dertig jaar, loopt nog twee seizoenen door. "De selectie is te spreken over Nasri en zijn gedrag. Ik heb gelezen dat we teleurgesteld zouden zijn in zijn aanwezigheid en dat mensen geklaagd zouden hebben. Dat is absoluut niet waar. Dat is een gebrek aan respect voor iemand die altijd goed heeft getraind en zijn kwaliteiten heeft laten zien", zo benadrukte Guardiola.