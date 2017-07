Boze Rakitic deelt arbiter ‘bodycheck’ uit: ‘Hij schold me drie keer uit’

Ivan Rakitic is niet een voetballer die elke wedstrijd mot heeft met scheidsrechters. De middenvelder had het zaterdagavond lokale tijd in Miami echter aan de stok met Jair Marrufo, de dientsdoende scheidsrechter in de International Champions Cup-wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona (2-3). Rakitic was na afloop nog boos.

Na een uur spelen was Rakitic het niet eens met een beslissing van de arbiter, die daar geen boodschap aan had. De Kroaat bleef commentaar leveren, kreeg vervolgens een lichte bodycheck toen de arbiter zijn kant opliep en hijzelf bleef staan. Rakitic gaf de arbiter vervolgens een duwtje, ging opnieuw verhaal halen en duwde de Amerikaanse leidsman opnieuw.

"Degenen die mij kennen weten dat het echt heel moeilijk is dat ik mijn zelfbeheersing op het veld verlies", verdedigde Rakitic na afloop zijn gedrag. "Maar deze arbiter is het gelukt. Hij schold me drie keer uit, op een zeer lelijke manier. Hij liep bovendien expres tegen mij aan. Ik toon normaliter heel veel respect. Ik accepteer het niet als dat niet naar mij wordt getoond."