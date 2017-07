Dani Alves: ‘Neymar moet nu egoïstisch zijn, clubs denken niet aan je’

Dani Alves was zaterdag de grote smaakmaker in de strijd om de Franse Super Cup tussen AS Monaco en Paris Saint-Germain. Na de winst van de eerste prijs van het Franse seizoen sprak de Braziliaan over de eventuele komst van Neymar. De aanvaller van Barcelona geniet concrete interesse van Paris Saint-Germain, dat 222 miljoen euro dient te betalen om de Braziliaan eveneens naar het Parc des Princes te halen.

"Of Neymar komt? Hopelijk gaat het door. Maar ik heb niets met zijn beslissing te maken", zo benadrukte Alves, die vrijdag al ontkende dat hij druk op zijn landgenoot probeert uit te oefenen. "Het is een belangrijke beslissing voor Neymar en dit zijn beslissingen die mannen moeten maken. Hij is een van mijn beste vrienden en mijn beste vrienden wil ik altijd dichtbij hebben, maar ik kan zijn beslissing niet beïnvloeden."

Alves weet niet wat Neymar gaat doen. "Ik heb Neymar geholpen met zijn beslissing om Santos in te ruilen voor Barcelona. Ik heb die beslissing destijds niet voor Neymar genomen, maar ik legde hem het een ander uit over Barcelona en uiteindelijk koos hij ervoor om te komen. Beslissingen zijn voor moedige mensen en ik ben de moedigste. Ik verliet Barcelona voor Juventus. Neymar moet de knoop doorhakken om progressie te blijven maken. Ik wil dat hij gelukkig is, waar dan ook, maar het liefst natuurlijk hier."

Alves praat naar eigen zeggen elke dag met Neymar. "Ja, maar niet over voetbal. Ik probeer Neymar wat te kalmeren. In deze tijden wordt er van alles gezegd en geschreven en kun je gek worden. Hij moet zachtjes zijn voorkeur uitspreken en nu ook egoïstisch zijn. Clubs denken niet aan je. Ze denken pas aan je als je resultaten boekt. Ik ben daar een voorbeeld van. Ik heb Neymar verteld dat hij moedig moet zijn. De wereld is van de moedige mensen."Alves bleef zelf maar een jaar bij Juventus, waar zijn contract na een jaar werd ontbonden. De Braziliaan opteerde vervolgens voor een overstap naar PSG.