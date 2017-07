Sergio Ramos: ‘Ik hoop dat dit zijn laatste wedstrijd voor Barcelona was’

Real Madrid leed zaterdagavond lokale tijd in Miami de derde opeenvolgende nederlaag in de voorbereiding. Na nederlagen tegen Manchester United (na strafschoppen) en Manchester City was ook Barcelona te sterk voor het team van Zinédine Zidane: 2-3. "We hadden graag een ander resultaat geboekt. De motivatie voor een Clásico is altijd groter", zo erkende aanvoerder Sergio Ramos na afloop van het duel.

Barcelona stond na zeven minuten reeds met 0-2 voor, via doelpunten van Lionel Messi en Ivan Rakitic. "Na de eerste tien minuten voelden we ons beter, maar Barcelona heeft helaas gewonnen. Ze speelden in de eerste twintig minuten erg intens en daardoor gingen bij ons de alarmbellen rinkelen. We hebben meer druk uitgeoefend en zochten naar de bal op de vijandelijke helft. We konden nog voor rust gelijkmaken, maar uit een standaardsituatie maken ze er 2-3 van. Er zijn genoeg conclusies te trekken."

Ramos weet niet of het Neymar zijn laatste wedstrijd in het tenue van Barcelona was. De Braziliaan nam in de eerdere oefenduels met Juventus (1-2) en Manchester United (1-0) alle doelpunten van de Catalanen voor zijn rekening, maar verscheen tegen Real Madrid niet op het scorebord. "Ik weet niet of het zijn laatste wedstrijd voor Barcelona was. Ieder mag zelf zijn toekomst bepalen."

"Ik hoop in ieder geval dat dit zijn laatste wedstrijd voor Barcelona was. We hebben van shirt gewisseld en ik hoop dat het de laatste keer was dat hij dat droeg. Het zou een probleem minder voor ons betekenen." Neymar wordt nog altijd met een transfer naar Paris Saint-Germain in verband gebracht. Barcelona is niet blij met een eventueel vertrek van de Braziliaan en wil dat de transferclausule van 222 miljoen euro tot op de cent wordt betaald. De aanvaller zelf doet vooralsnog geen uitlatingen.