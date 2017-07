Manchester City laat Tottenham goed wegkomen in 3-0 overwinning

Manchester City heeft in het kader van de International Champions Cup een overtuigende overwinning op Tottenham Hotspur geboekt. Het team van Josep Guardiola, dat eerder met 4-1 van Real Madrid won, zegevierde in het Nissan Stadium in Nashville met 3-0 over de Londenaren. John Stones, Raheem Sterling en tiener Brahim Diaz namen de goals van the Citizens voor hun rekening.

Stones was al trefzeker tegen Real Madrid en verscheen ook tegen Tottenham op het scorebord, met een uitstekende kopbal in de tiende minuut. Het voorbereidende werk was net als tegen Madrilenen afkomstig van Kevin De Bruyne, via een vrije trap vanaf de rechterkant. Hugo Lloris zag in het restant van de eerste helft hoe Manchester City via Gabriel Jesus, De Bruyne en Danilo dicht bij een tweede doelpunt was.

Manchester City controleerde het duel ook na rust. Het was aan een goede redding van Michel Vorm te danken dat Sergio Agüero na een uur spelen niet de 2-0 maakte. Eén minuut later mikte el Kun op de paal en later in het duel vond hij wederom het aluminium. Achttien minuten voor tijd verscheen de verdiende tweede treffer alsnog op het scorebord: Sterling ontsnapte aan de buitenspelval en faalde niet.

Tottenham kon niet leunen op Harry Kane en Christian Eriksen. Laatstgenoemde kwam niet verder dan een schot van afstand. Vincent Janssen viel twintig minuten voor tijd in en had de 2-1 op zijn schoen. De voor Ederson ingevallen Arijanet Muric had echter een uitstekende reactie in huis. In de tweede minuut van de extra tijd bepaalde Diaz, die heerlijk had gescoord tegen Real Madrid, de eindstand, na een scrimmage in het zestienmetergebied: 3-0.