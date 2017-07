Barcelona weet raad met matig Real Madrid in Clásico buiten Spanje

Barcelona heeft de officieuze Clásico buiten de Spaanse landsgrenzen in winst omgezet. De International Champions Cup-wedstrijd tegen Real Madrid eindigde in een 2-3 overwinning voor het team van Ernesto Valverde. Het was allesbehalve een vriendschappelijke ontmoeting in het Hard Rock Stadium in Miami, waar het team van Zinédine Zidane de derde nederlaag op rij leed. Eerder waren Manchester United (na strafschoppen) en Manchester City al sterk voor de regerend Champions League-winnaar en landskampioen van Spanje.

Barcelona, met opnieuw Jasper Cillessen negentig minuten binnen de lijnen, stond na zeven minuten reeds met 0-2 voor tegen een Real Madrid dat op Cristiano Ronaldo en Toni Kroos na in de sterkste opstelling aantrad. In de derde minuut dribbelde Lionel Messi zich langs Luka Modric en zag hij hoe zijn van richting veranderde inzet achter Keylor Navas belandde: 0-1. Vier minuten later kreeg Ivan Rakitic de bal via Neymar en Luis Suárez en mikte hij het leer met een krachtig en laag schot eveneens achter Navas.

Real Madrid slaagde er tegen de verhouding in om de nadelige marge te verkleinen. Cillessen had geen antwoord op een krachtig schot van Mateo Kovacic in de vijftiende minuut: 1-2. Het team van Zidane wankelde enkele keren, na goede kansen voor Neymar (net naast) en Messi (redding Navas). Een counteraanval in de 36e minuut resulteerde in de gelijkmaker. Marco Asensio bezorgde de bal bij Kovacic, kreeg het leer weer terug en versloeg Cillessen koeltjes met een inzet in de korte hoek: 2-2.

Vijf minuten na de onderbreking zette Gerard Piqué reeds de eindstand op het scorebord. Na een vrije trap aan de linkerkant van Neymar lette geen enkele speler van Real op de verdediger, die de bal eenvoudig achter Navas werkte: 2-3. De Catalanen hielden de aartsrivaal daarna in de wedstrijd. Neymar schoot naast na goed voorbereidend werk van Messi, Navas redde op een inzet van Suárez en een inzet van Samuel Umtiti werd van de lijn gehaald. Cillessen werd echter ook aan het werk gezet. De Nederlander voorkwam met twee reddingen op dito pogingen van Isco dat Barcelona niet als winnaar van het veld stapte.