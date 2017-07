Ajax en PSV vissen in dezelfde vijver

Lazio heeft Felipe Caicedo zo goed als binnen. De spits van Espanyol wordt zondag medisch gekeurd en gaat 1,5 miljoen euro per jaar verdienen in Rome. (Sky Italia)

Valencia meldt zich in het geval van een vertrek van José Luis Gayà bij Internazionale. Cristian Ansaldi moet dan de nieuwe linksback van los Che worden. (Sky Italia)

(All Nigerian Soccer)