LFP dreigt met stappen tegen PSG: ‘Morgen kan het Real Madrid zijn’

De Spaanse competitieorganisator LFP dreigt met gerechtelijke stappen tegen Paris Saint-Germain. Voorzitter Javier Tebas laat in gesprek met Mundo Deportivo weten zich al maanden te ergeren aan Paris Saint-Germain, dat in zijn ogen niet voldoet aan de regels van Financial Fair Play. De mogelijke transfer van Neymar voor 222 miljoen euro is dus niet de aanleiding, maar kan de stappen van de LFP wel in een stroomversnelling doen brengen.

"We zullen een klacht indienen over PSG, omdat ze de Financial Fair Play-regels overtreden en de mededigingsregels van de Europese Unie", betoogt Tebas, die aankondigt naar 'tribunalen' in Zwitserland en Brussel te gaan als de UEFA niets doet. "En we sluiten een rechtsgang in Frankrijk en Spanje niet uit. Het gaat niet alleen om Neymar. We hebben deze aanklacht al langer gepland."

"We hebben de aanklacht niet eerder gedaan, omdat we onze klachten eerst kwijt wilden bij de mensen van de UEFA", legt de preses uit. "Dat heb ik ook bij voorzitter Aleksander Ceferin aangegeven. LaLiga kan niet achterover leunen met de armen gevouwen. Het gaat niet om Barcelona, maar om het Spaanse voetbal. Vandaag is het Barcelona, maar morgen kan het Real Madrid, Atlético Madrid of een andere club zijn."

Volgens Tebas heeft Barcelona geen gesprekken gevoerd met de LFP over PSG. Het is een initiatief van de competitieorganisator. "Ongeveer twee maanden geleden sprak ik met de voorzitter van Paris Saint-Germain (Nasser Al-Khelaïfi, red.) en vertelde ik hem over onze plannen. Hij werd boos op me en zei dat hij er niets van begreep. We moeten niet vergeten dat hij (met beIN Sports, red.) over onze tv-rechten gaat, maar we moeten onze clubs verdedigen in zulke situaties."