‘Het wordt niet als vorig seizoen, we hebben vijf concurrenten voor de Scudetto’

Massimiliano Allegri is op zijn hoede. Volgens de trainer van Juventus wordt het een loodzware opgave om voor de zevende keer op rij bovenaan te eindigen in Serie A: Allegri merkt dat de concurrenten niet stilstaan op de transfermarkt. "We gaan volgend seizoen meer concurrentie krijgen. Vanaf het eerste moment moeten we punten pakken om te concurreren met onze rivalen."

Vorig seizoen pakte Juventus 91 punten. AS Roma en Napoli volgden op respectievelijk vier en vijf punten afstand. Het was de eerste keer sinds 2012 dat Juventus met minder dan negen punten verschil kampioen werd en in de komende jaargang zal het gat nog kleiner zijn, vermoedt Allegri. "Het is interessant dat het niet zoals vorig seizoen zal zijn. We spelen tegen vijf of meer ploegen die meedoen om de Scudetto, dus het wordt een competitiever seizoen."

"We hebben al jonge, veelbelovende spelers binnengehaald, zoals Douglas Costa, Mattia De Sciglio, enzovoorts. We hebben ons team al versterkt", beargumenteert de trainer van de verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen. "De afgelopen zes jaar hebben we de Scudetto gewonnen, maar nummer zeven gaat niet gemakkelijk worden. De andere clubs kijken niet stilzwijgend naar onze activiteit op de transfermarkt."

"Ze zitten ons op de hielen, dus wij moesten ons team wel versterken. Als we dat nog een keer kunnen doen, dan is dat zo. Maar ik vind dat we een competitieve ploeg hebben na de komst van Federico Bernardeschi en andere jongens", aldus de oefenmeester in gesprek met diverse Italiaanse media. Juventus versterkte zich tot dusver met Wojciech Szczesny, Rodrigo Betancur, Costa, De Sciglio en Bernardeschi. De topclub uit Turijn nam tegelijkertijd afscheid van Daniel Alves, Neto en Leonardo Bonucci.