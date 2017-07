Transfersoap Griezmann krijgt toch een vervolg

De toekomst van Olivier Giroud ligt mogelijk nog altijd in de Ligue 1. Olympique Marseille heeft de jacht op de spits van Arsenal nog niet gestaakt. (Daily Express)

Liverpool hoeft niet aan te kloppen bij West Ham United. The Hammers zijn van plan om ieder bod op Manuel Lanzini naast zich neer te leggen. (Evening Standard)