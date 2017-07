Zweden koken van woede: ‘De scheidsrechter durfde niet te fluiten’

Kosovare Asllani vindt de nederlaag van het Zweedse vrouwenelftal tegen Oranje moeilijk te verteren. Volgens de aanvalster van Zweden en Manchester City viel arbiter Bibiana Steinhaus volledig door de mand. Zo liet Steinhaus na om Zweden in de eerste helft een strafschop toe te kennen, vindt Asllani.

Anouk Dekker kreeg de bal tegen de arm in het strafschopgebied. Steinhaus, die komend seizoen de eerste vrouwelijke scheidsrechter van de Bundesliga voor de mannen wordt, zag er geen penalty in. "Dat was een handsbal. Ik stond er vlak bij, maar de scheidsrechter durfde niet te fluiten voor het thuispubliek. Ze kon de druk niet aan."

"Voorafgaand de wedstrijd dachten we: oh, zij fluit ook de mannen, dus het zit wel goed. Maar ze heeft het erg slecht gedaan. Ik ben diep teleurgesteld", treurt Asllani. "We hebben kansen gehad, maar ik ben erg boos over hoe de scheidsrechter vanaf de eerste minuut heeft gefloten. We hadden alles tegen. Ik ben daar woedend over."