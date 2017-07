Miedema verlost van hatelijke nul: ‘Als spits word je daarop afgerekend’

Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich zaterdag gekwalificeerd voor de halve finale van het EK door in Doetinchem Zweden met 2-0 te verslaan. Lieke Martens en Vivianne Miedema maakten voor de doelpunten bij Oranje. De speelsters én bondscoach Sarina Wiegman konden het nauwelijks beseffen dat ze in de kwartfinale het sterke Zweden hebben uitgeschakeld.

"Dit is echt gaaf, super, geweldig. Ik ben heel tevreden over het resultaat en op momenten ook met het spel, al waren we soms wat onrustig. Dat had ook te maken met de tegenstander", aldus Wiegman voor de camera van de NOS. "Of de droom nu steeds dichterbij komt? Dit is al een droom op zich. Kom maar op met die volgende wedstrijd." De tegenstander in de halve finale is Engeland of Frankrijk. Wiegman heeft geen voorkeur. "Het zijn allebei toplanden. Het maakt niet uit. We gaan er gewoon weer alles aan doen om de wedstrijd te winnen."

Miedema kreeg de afgelopen periode veel kritiek, omdat doelpunten dit toernooi nog uitbleven. De spits was dan ook blij met de 2-0 tegen Zweden. "Die goal leidde tot ontlading, ik ben blij dat hij er eindelijk in ligt. Ik zit lekker in mijn vel, speelde volgens mij alle wedstrijden prima, maar als spits word je afgerekend op je doelpunten. Maar we hebben sowieso als team goed gespeeld vandaag, misschien een beetje geluk gehad, maar dat dwing je ook af."

Ook Mandy van den Berg, die de vorige wedstrijd tegen België haar basisplaats kwijtraakte, was opgetogen. "Ik hoop maar dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen", sprak ze na afloop. Van den Berg kwam erin voor de geblesseerde Stefanie van der Gragt. "Het was fantastisch om weer te spelen. Raar? Ja, maar vooral omdat Stefanie het veld moest verlaten. Ik hoop voor haar, en voor ons, dat het meevalt. Ik moest er als invaller gewoon staan, en dat heb ik gedaan."

Toch gaf ze toe dat het nieuws dat ze haar basisplek kwijtraakte hard aankwam. "Dat kwam onverwachts, al voelde ik hem na die tweede wissel tegen Denemarken wel hangen. Maar we zijn hier met elkaar, met één doel. En ik ben deel van dit team. Weliswaar ben ik aanvoerder, maar als de bondscoach vindt dat een ander moet spelen, dan heb ik dat te accepteren."