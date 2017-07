Linkerflank van Feyenoord maakt indruk: ‘Mooi dat iedereen zo positief is’

Ridgeciano Haps bewees zaterdagmiddag bepaald geen last te hebben van 'Kuipvrees'. De nieuwe linksback van Feyenoord maakte indruk met zijn rushes aan de flank tegen Real Sociedad (1-0), in zijn eerste wedstrijd in De Kuip. Samen met Jean-Paul Boëtius vormde Haps een sterk tandem aan de linkerflank; de vleugelverdediger stond met zijn pass aan de linksbuiten ook aan de basis van het enige doelpunt van Nicolai Jörgensen.

Dat beide spelers elkaar goed konden vinden, was geen toeval. "Met Jean-Paul praat ik buiten het veld heel veel, over hoe hij de ballen wil hebben en hoe ik op moet komen. Het was een mooi doelpunt. Op het juiste moment opgekomen, een afgemeten voorzet en een goede kopbal van Jorgensen", vertelt Haps aan FOX Sports. De van AZ overgekomen miljoenenaankoop moet lachen om de vraag of alle lof voor hem terecht is.

"Ik houd er niet van om over mezelf te praten, maar het is natuurlijk leuk en mooi dat iedereen zo positief over me praat". beaamt Haps. "Ik moet hier gewoon mijn eigen spel spelen en dat past prima bij het aanvallende spel van Feyenoord. Ook het felle verdedigen past bij mij." Haps zegt zich snel te hebben aangepast bij zijn nieuwe club. "Ik heb op het trainingskamp kennisgemaakt met de jongens en het is een echte familie. Ik ben heel goed opgevangen."