Leeuwinnen kloppen Olympisch finalist en bereiken halve finale

Voor de tweede keer in de historie heeft het Nederlands vrouwenelftal zich gekwalificeerd voor de halve finale van het EK. In Doetinchem was Oranje zaterdag met 2-0 te sterk voor Zweden, dat vorig jaar nog de finale van de Olympische Spelen haalde. Lieke Martens en Vivianne Miedema waren goed voor de doelpunten bij Oranje, dat het woensdag opneemt tegen Engeland of Frankrijk.

Op de Vijverberg speelde Oranje een solide eerste helft. Niet alleen kwam de ploeg van Sarina Wiegman op voorsprong, maar ook wisten de Leeuwinnen het Zweedse gevaar in te perken: de Scandinaviërs hadden voor rust nauwelijks mogelijkheden. De eerste kansen van de wedstrijd waren dan ook voor Oranje. Sherida Spitse schoot ruim over uit een vrije trap, terwijl Martens zichzelf vrijspeelde aan de rand van het strafschopgebied en net over de rechterkruising schoot.

Diezelfde Martens ontfermde zich even later over een vrije trap, nadat Miedema in het strafschopgebied werd neergelegd. Hoewel Oranje dus een penalty leek te verdienen, was de vrije trap voldoende om te scoren. Martens schoof de bal laag in de rechterhoek, buiten bereik van de Zweedse keepster. Oranje bleef comfortabel voetballen en nam de voorsprong mee de rust in. In de tweede helft kwam Zweden echter sterker uit de startblokken.

Fridolina Rolfö was bijna verantwoordelijk voor de gelijkmaker, maar de geklopte keepster Sari van Veenendaal zag tot haar opluchting dat de bal naast zeilde na een uithaal van de aanvalster. Ook een hard schot van Stina Blackstenius trof geen doel. Aan de overzijde was Miedema niet gelukkig met een kopbal, maar na 63 minuten was het toch raak voor de geplaagde spits.

Miedema was het eindstation van een vlotte counter en werd gevonden door Shanice van de Sanden, waarna ze van dichtbij kon binnentikken: 2-0. Martens bracht de aanval op gang met een afgemeten lange bal van achteruit. Miedema was even later dicht bij de 3-0, maar mikte uit kansrijke positie voorlangs. Tien minuten voor tijd werd een Zweeds doelpunt afgekeurd wegens buitenspel en dus wist Oranje uiteindelijk ook de nul te houden.