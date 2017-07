‘Barcelona stapt naar de UEFA bij recordtransfer Neymar naar PSG’

Barcelona gaat naar de UEFA als Paris Saint-Germian inderdaad 222 miljoen euro op tafel gaat leggen om Neymar naar Parijs te halen, zo meldt ESPN zaterdag. Bronnen binnen de Spaanse club laten aan het Amerikaanse medium weten dat de Catalanen, die niet geloven dat PSG het bedrag kan ophoesten inzake Financial Fair Play (FFP), les Parisiens willen dwarsbomen.

Naar verluidt is de Braziliaan persoonlijk al rond met PSG en gaat hij, als er daadwerkelijk een transfer tot stand komt, dertig miljoen euro per jaar netto opstrijken, naast tekengeld en allerlei premies. Barcelona staat volgens ESPN echter niet te springen om een vertrek van Neymar, waardoor PSG alleen met het activeren van de ontsnappingsclausule van 222 miljoen de aanvaller naar Frankrijk kan halen.

Barcelona gelooft echter dat PSG, binnen het kader van de FFP, nimmer de financiële mogelijkheden heeft om zoveel geld te investeren in een speler, waarbij de Catalanen ook rekening houden met de extra belastingen, salaris en bonussen die de Fransen moeten betalen bij een overgang. Daarom zou Barça, bij een transfer, naar de UEFA stappen en vragen of de voetbalbond kan onderzoeken waar het geld vandaan komt.

PSG is in 2014 al bestraft door de UEFA voor het overtreden van FFP-regels. De Franse topclub mocht in voorbije seizoenen in de Champions League maar 21 spelers in de selectie hebben. Ook moest PSG een boete van zestig miljoen euro betalen, maar is er later een deal gesloten zodat ook twintig miljoen uiteindelijk voldeed. Barcelona wil bij een transfer van Neymar wederom straf zien en is van mening dat uitsluiting in Europees verband tot de mogelijkheden behoort.