‘Het enige dat wij kunnen doen is het Van Bronckhorst moeilijk maken’

Kenneth Vermeer wacht rustig af welke keeperskeuze trainer Giovanni van Bronckhorst uiteindelijk gaat maken. Zaterdagmiddag mocht Vermeer negentig minuten spelen in het oefenduel met Real Sociedad (1-0 winst), nadat Brad Jones onder meer in de wedstrijd tegen sc Freiburg (1-0 verlies) onder de lat stond. De ex-Ajacied maakt zich niet druk.

"Ik sta er heel ontspannen in", zegt Vermeer na afloop van het oefenduel met de Spanjaarden tegenover FOX Sports. "Uiteindelijk beslist de trainer wie er gaat staan. Het enige dat wij kunnen doen is het hem zo moeilijk mogelijk maken en keihard ons best doen. Brad doet het goed, ik denk dat ik het ook goed doe. Iedereen weet wat we kunnen."

"Het is een lastige taak voor de trainer. Het is niet aan ons, maar aan hem", vervolgt Vermeer. "Als hij speelt, dan gun ik hem het beste en moet hij doen waar hij goed is en zorgen dat die ballen er niet invliegen. Wij trainen keihard en doen ons best. Uiteindelijk beslist de trainer wat er gaat gebeuren. Je hebt er niks aan om er zelf naar te vragen, uiteindelijk komt hij vanzelf wel met zijn keuze."

Ook Van Bronckhorst laat weten dat er een belangrijke keuze voor hem te wachten staat. "Die keuze was al moeilijk", aldus de coach. "Dat blijft ook na deze wedstrijd. Vermeer heeft goede acties gehad vandaag en een goede wedstrijd gespeeld. Samen met de verdedigers hebben ze een goed blok gevormd." Van Bronckhorst wilde er verder niets over kwijt, maar duidelijk is wel dat de oefenmeester komende week bekend gaat maken wie komend seizoen als eerste doelman gaat fungeren.