Vitesse doet Stam pijn en kent goede generale voor Johan Cruijff Schaal

Vitesse heeft in de aanloop naar de confrontatie met Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal een knappe zege geboekt tegen Reading. Waar Feyenoord zaterdagmiddag met 1-0 won van Real Sociedad, klopten de Arnhemmers de ploeg van manager Jaap Stam in een doelpuntrijk duel: 2-3. Tim Matavz was de uitblinker met twee goals.

De eerste vier oefenwedstrijden van Vitesse leverden geen enkele overwinning op, maar met de strijd om de Johan Cruijff Schaal komende zaterdag in zicht heeft de Eredivisionist voor de tweede keer een zege geboekt. De winnaar van de KNVB-beker maakte indruk in het duel met Reading, waar Joey van den Berg al voor rust geblesseerd van het veld ging.

Aanwinst Bryan Linssen opende na een klein kwartier de score. Vitesse kwam na een half uur op 0-2 via een andere nieuweling, namelijk Matavz. De spits was dinsdag twee keer trefzeker tegen FC Emmen (2-1 winst) en ook tegen Reading wist hij het net twee keer te vinden: vlak na rust maakte hij er 0-3 van. Daarmee leek de wedstrijd gespeeld, maar Reading kwam in het laatste half uur nog terug via John Swift (strafschop) en Adrian Popa.