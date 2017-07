Jaïro Riedewald maakt indruk bij basisdebuut onder Frank de Boer

Jaïro Riedewald heeft bij Crystal Palace zijn basisdebuut achter de rug. De Nederlander kreeg van manager Frank de Boer zaterdagmiddag in de oefenwedstrijd tegen FC Metz een plek in het centrum van de defensie en maakte de eerste helft vol. Het duel met de Fransen eindigde in 1-1.

De ploeg uit Londen kwam na de pauze op voorsprong door een doelpunt van sterspeler Wilfried Zaha. Lange tijd leken the Eagles op weg naar de overwinning, maar Opa Nguette bracht de thuisploeg tien minuten voor tijd op gelijke hoogte. Daarna werd er niet meer gescoord in Frankrijk.

Riedewald, die tot 2022 vastligt op Selhurst Park, imponeerde door zijn sterke spel. De ex-Ajacied, die voor negen miljoen euro de oversteek naar Engeland heeft gemaakt, maakte het de aanvallers van de Fransen zeer lastig. De wedstrijd tegen Metz was de vierde oefenwedstrijd van Palace. Eerder speelden de Engelsen tegen Maidstone United (1-3 winst), Liverpool (2-0 verlies) en West Bromwich Albion (2-0 winst).