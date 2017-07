Feyenoord-icoon twijfelt: ‘Die van Heerenveen zou een aardige aanwinst zijn’

Rinus Israël is nog niet echt onder de indruk van de aanwinsten die Feyenoord deze zomer heeft mogen verwelkomen. De oud-verdediger, die tussen 1966 en 1974 voor de Rotterdamse club voetbalde, vindt vooral dat de regerend landskampioen heeft moeten inleveren door het vertrek van Eljero Elia naar Medipol Basaksehir.

"Een beetje mager. Tenminste, mager... Ik denk dat die linksback, die van AZ is gekomen, Ridgeciano Haps, ik denk dat hij wel een goede speler is", zegt Israël voor de camera van FOX Sports wanneer hem wordt gevraagd wat hij van de transfers van Feyenoord vindt. "Van Kevin Diks, die aan de rechterkant, heb ik te weinig van gezien, daar kan ik niet over oordelen."

"Ik denk dat ze op de vleugels wel veel hebben ingeleverd na het vertrek van Elia", vervolgt Israël, die Feyenoord zaterdag met 1-0 zag winnen van Real Sociedad in De Kuip. De voormalig mandekker had graag Sam Larsson van sc Heerenveen zien komen voor de flanken: "Die van Heerenveen, die Larsson, die had ik wel een aardige aanwinst gevonden. Dat is ook een speler die wel gepast zou hebben."

Over de mogelijke terugkeer van Robin van Persie heeft Israël gemengde gevoelens. "Met zijn voetbalkwaliteiten en talenten zou het een goede aanwinst zijn voor Feyenoord. Maar ik weet niet of hij op het tweede plan kan functioneren. Op dit moment zou ik niet weten op welke positie hij moet spelen bij Feyenoord. Het ligt niet aan zijn voetbalkwaliteiten, maar aan de wil van Van Persie om misschien wissel te staan."