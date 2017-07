Solide Feyenoord wint en maakt zich op voor Johan Cruijff Schaal

Feyenoord heeft zaterdag het oefenduel tegen Real Sociedad met minimaal verschil gewonnen. In De Kuip zegevierden de Rotterdammers door een kopgoal van Nicolai Jörgensen: 1-0. Het treffen tegen de Spanjaarden was het laatste oefenduel van Feyenoord voordat de club volgende week zaterdag strijdt tegen Vitesse om de Johan Cruijff Schaal.

Giovanni van Bronckhorst had een basisplek ingeruimd voor Kenneth Vermeer, die zijn laatste kans kreeg om te bewijzen dat hij dit seizoen onder de lat moet staan bij de regerend landskampioen ten faveure van Brad Jones. Ook aanwinsten Kevin Diks en Ridgeciano Haps startten vanaf de eerste minuut, naast het centrale verdedigingsduo Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden.

Zo! Feyenoord Rotterdam heeft niet lang nodig om Real Sociedad de Fútbol op achterstand te zetten! 👍 Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 29 juli 2017

Feyenoord begon voortvarend aan het duel en na twaalf minuten kon het thuispubliek al juichen. In de counter snelde Haps voorbij het Spaanse middenveld en gaf een strakke pass op Jean-Paul Boëtius. De vleugelspeler gaf vanaf de linkerkant gelijk voor en Jörgensen kon profiteren. De Deense spits promoveerde de afgemeten voorzet tot een doelpunt, door het leer op krachtige wijze achter keeper Géronimo Rulli te koppen.

Ook in de tweede helft was de linkerflank van de Rotterdammers op dreef en dat resulteerde in verschillende kansen voor de thuisploeg. Onder meer Jörgensen en Boëtius faalden om de marge te verdubbelen. Na 68 minuten spelen maakte Sofyan Amrabat zijn eerste minuten in de Kuip als Feyenoorder door Jens Toornstra te vervangen. De Spanjaarden kregen vlak voor tijd nog een kans op de gelijkmaker via een afstandsschot, maar Vermeer kon de bal naast kijken.