Antonia volgt Maduro en Velthuizen: ‘Ik ben gekomen voor successen’

Jarchinio Antonia is speler van Omonia Nicosia, zo meldt de club via de officiële kanalen. De overgang hing al een tijdje in de lucht en nu heeft de transfervrije buitenspeler daadwerkelijk onderdak gevonden op Cyprus. Langzamerhand vormt er een Nederlandse enclave bij de club, aangezien daar ook Piet Velthuizen en Hedwiges Maduro eerder deze zomer een contract ondertekenden.

Antonia heeft voor twee jaar getekend bij de twintigvoudig landskampioen, dat voor het laatst in 2010 de landstitel pakte. Deze zomer was hij transfervrij na zijn vertrek bij Go Ahead Eagles. "Het is een kwestie van tijd", zei de geboren Amsterdammer eerder tegenover de NOS. "Ik moet nog medisch gekeurd worden. In de komende dagen verwacht ik witte rook."

De 26-jarige Antonia begon zijn profcarrière bij ADO Den Haag, waar hij, net zoals bij Ajax, de jeugdopleiding genoot. Hij brak niet door en stapte in 2011 over naar Go Ahead, waar hij drie jaar speelde. Medio 2014 vertrok Antonia naar FC Groningen, maar in 2016 keerde hij weer terug in Deventer. De nieuwe club van Antonia eindigde vorig seizoen na de play-offs op de vijfde plek, waardoor Europees voetbal werd misgelopen.

"Omonia liet me steeds blijken hoe graag ze me wilden hebben en het is mede daarom dat ik een contract heb ondertekend", aldus een blije Antonia op de clubsite van de hoofdstedelingen. "Het is een grote stap voor mij. Ik ben gekomen voor overwinningen en successen. Ik ga ontzettend mijn best doen voor deze club."