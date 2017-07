Reserves van PSV spelen kater weg bij eerste goal Hirving Lozano

PSV heeft zich na de blamage van afgelopen donderdag in de voorronde van de Europa League tegen NK Osijek (0-1 verlies) enigszins kunnen revancheren. In een oefenduel tegen tweededivisionist De Treffers op de Herdgang was het tweede elftal van PSV vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij, wat ook in de eindscore tot uiting kwam: 4-0.

Phillip Cocu stuurde een volledig ander elftal binnen de lijnen in vergelijking met het duel van donderdag en dus had ook Davy Pröpper een basisplaats. De middenvelder schoof beheerst de 1-0 binnen, mede dankzij goed voorbereidend werk van Hirving Lozano, die zijn debuut maakte in de basis van PSV. Na 28 minuten spelen kon de Mexicaan wederom juichen, nadat hij de voorsprong verdubbelde.

Kort voor rust was het Sam Lammers die, op aangeven van Ramon Lundqvist, de derde goal voor zijn rekening nam. In de tweede helft paste Cocu enkele wissels toe, waardoor onder anderen Albert Gudmundsson, Damian van Bruggen en Adam Maher speelminuten kregen. Na de onderbreking deden de Eindhovenaren het echter rustiger aan en kwam de tegenpartij meer in zijn spel. Uitblinker Lammers tekende een kwartier voor tijd echter toch nog voor zijn tweede treffer.