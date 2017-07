‘Ik heb nog geen ‘ja’ gehad van Van Geel, maar dat komt hopelijk snel’

Verschillende media maakten vrijdag melding van een principeakkoord tussen Feyenoord en Watford over de definitieve komst van Steven Berghuis. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft echter nog geen duidelijkheid gekregen over de terugkeer van de vleugelaanvaller, die vorig seizoen al gehuurd werd van the Hornets.

“Ik heb nog geen definitieve "ja" van Martin van Geel gehad”, vertelt hij in de aanloop van het oefenduel met Real Sociedad in gesprek met FOX Sports. “Dat zal hopelijk binnenkort wel komen. Uiteindelijk is het nu nog niet honderd procent zeker. Dat het lang duurt is niet vervelend, het is hoe het is en daar moeten we mee omgaan. Het liefst had ik mijn selectie vanaf dag één op orde, maar dat is niet altijd mogelijk.”

Feyenoord heeft naar verluidt een akkoord bereikt met Watford over een transfersom van 6,5 miljoen euro. De laatste formaliteiten worden naar verwachting dit weekend afgerond, waarna Berghuis zijn handtekening kan zetten onder een vierjarig contract. De Rotterdammers zijn daarnaast druk bezig met de komst van Robin van Persie en zouden al een persoonlijk akkoord met de spits van Fenerbahçe hebben bereikt.