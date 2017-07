‘Het voordeel dat ik ooit bij Feyenoord heb gespeeld is inmiddels wel weg’

Brandon Robinson maakte vorig seizoen een prima jaar door bij FC Den Bosch en leek ook langer aan de ploeg uit de Jupiler League verbonden te blijven. De optie voor nog een jaar in het contract van de aanvaller zou in eerste instantie gelicht worden, maar een hardnekkige enkelblessure gooide uiteindelijk echter roet in het eten.

Robinson is sinds begin deze maand op zoek naar een nieuwe werkgever en werkte al een stage bij het Engelse Grimsby Town af. Waar hij precies terecht gaat komen weet hij nog niet: “Ik heb ooit bij Feyenoord gespeeld, dat was in mijn begintijd nog weleens een voordeel. Je kent mensen, spreekt mensen. En men weet toch dat je van Feyenoord komt. Maar inmiddels is dat 'voordeel' wel weg, hoor. Het is niet zo dat je overal binnenkomt omdat je ooit bij Feyenoord hebt gespeeld”, vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal.

De aanvaller, die jaren deel uitmaakte van de jeugdopleiding van de Rotterdammers, kreeg zelfs een contractvoorstel van Grimsby. Op financieel gebied kwamen de partijen er echter niet uit: “Ik ging zelfs meer verdienen dan bij FC Den Bosch, maar me in het buitenland settelen brengt ook weer kosten met zich mee. Daarom kon het uiteindelijk niet uit. Jammer, want ik had het er meteen enorm naar mijn zin.”

Zijn proefperiode bij Grimsby opende echter wel zijn ogen wat betreft het spelen in het buitenland. Waar Robinson daar eerst eigenlijk geen trek in had, sluit hij nu een avontuur over de grenzen niet per se uit. Hij hoopt echter wel een werkgever te vinden waar hij uitzicht heeft op een basisplaats: “Geld is niet een doorslaggevende factor. Een mooi voetbalavontuur aangaan. Daar ben ik op dit moment aan toe. Én fit genoeg voor.”