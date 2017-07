Pröpper baalt: ‘Daar kun je kritiek op hebben, maar niet op ons spel’

PSV slaagde er afgelopen donderdag niet in om te scoren tegen NK Osijek (0-1) en trok zo de lijn van het afgelopen seizoen door. De Eindhovenaren konden moeilijk het net vinden en eindigden mede door een flink aantal gelijke spelen op de derde plaats in de Eredivisie. Davy Pröpper, die door Phillip Cocu werd gepaseerd voor het Europa League-duel, vindt het echter vreemd dat er zoveel kritiek is op de ploeg.

“Ik vind dat eigenlijk best gek. Zeker gezien het begin van vorig seizoen. Toen speelden we echt heel goed voetbal, creëerden veel kansen, maar scoorden te weinig. Op dat laatste kun je kritiek hebben, maar niet op ons spel”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. “Het gaat uiteindelijk om het resultaat en als dat niet goed is, is de kritiek al snel dat het spel saai is of klinisch. Ik vond dat niet terecht. Ik vond ons vaak heel goed spelen, zelfs beter dan het jaar ervoor. Maar toen wonnen we veel, nu was het vaak 0-0 of 1-1.”

Pröpper heeft wel gezien dat PSV het vaak lastig heeft tegen verdedigend ingestelde ploegen. Volgens de middenvelder moet daar nog een oplossing voor gevonden worden: “Die kregen we vorig seizoen ook wel aangereikt, maar misschien voerden we het net even met te weinig overtuiging uit.” De Eindhovenaren werken volgende week donderdag in Kroatië de return van het duel met Osijek af en zijn als zij er niet in slagen de thuisnederlaag om te buigen al vroeg uitgeschakeld in Europa.