'Het gebeurt keer op keer dat zo'n speler gratis vertrekt bij Arsenal'

Arsenal doet er volgens Alan Smith goed aan om zich neer te leggen bij een vertrek van Alexis Sánchez. De analist annex oud-speler van the Gunners bespeurt een vertrekwens bij de aanvaller en het is niet bevorderlijk om hem dan binnenboord te houden, denkt Smith. De aan Bayern München, Paris Saint-Germain en Manchester City gelinkte sterspeler ligt nog een jaar vast in Noord-Londen.

Naar verluidt heeft Sánchez al een persoonlijk akkoord met PSG, terwijl Manchester City hoopt dat Arsenal zich bereid toont om zaken te doen met een concurrent. "Alexis is een schaduw die over het Emirates Stadium hangt. Arsène Wenger zegt vastberaden te zijn en Alexis niet te willen verkopen, maar zelf lijkt hij uit op een vertrek", merkt Smith op in gesprek met talkSPORT. "Een ongelukkige speler is nooit goed in de kleedkamer. Het lijkt op de situatie van Philippe Coutinho bij Liverpool."

De voormalig spits, tussen 1987 en 1995 goed voor 264 duels en 86 doelpunt voor Arsenal, noemt het een no-brainer. "Je moet hem laten gaan, het geld opstrijken en doorgaan. Ik heb geen idee hoe de eigenaars ertegenaan kijken om een speler te behouden waarvoor je zestig miljoen pond voor kunt krijgen, om hem twaalf maanden later gratis de deur uit te laten gaan. Maar dat gebeurt keer op keer bij Arsenal."

Wenger gaf eerder deze week nog aan dat Sánchez zondag zijn rentree zou maken op het trainingsveld van Arsenal, nadat hij langer vrijaf had gekregen vanwege zijn deelname met Chili aan de Confederations Cup. De kans lijkt echter klein dat de Fransman zijn sterspeler komend weekeinde alweer zal kunnen begroeten, want vrijdag zette de Chileen een foto op Instagram met de begeleidende tekst dat hij ziek is.