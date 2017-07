Frustratie bij OGC Nice: ‘Een zege op Ajax was niet onverdiend geweest’

OGC Nice-middenvelder Jean Seri gelooft nog in een goede afloop van het tweeluik met Ajax in de derde voorronde van de Champions League. De eerste krachtmeting zorgde woensdag evenwel voor frustratie, want volgens Seri had Nice kunnen winnen. Door het 1-1 gelijkspel heeft Ajax de beste papieren voor de return van woensdag.

"We hadden van Ajax kunnen winnen, maar we hebben niet al onze kansen benut", merkt de Ivoriaans international enkele dagen na de wedstrijd op via de officiële kanalen van Nice. "Het klopt dat zij de lat raakten, maar een overwinning van ons zou niet onverdiend zijn geweest. Het belangrijkste is dat onze koppies omhoog gaan. We moeten de wedstrijd kalm benaderen, want we gaan ruimte krijgen."

"We moeten geconcentreerd zijn. We kunnen het, maar we moeten zelfvertrouwen hebben", doceert de 26-jarige basiskracht. Volgens Seri was Nice zowel voetballend als in de duels minstens gelijkwaardig aan Ajax. "Het was een goede wedstrijd. Zij waren fysiek niet superieur aan ons." Voor de returnwedstrijd bereidt Nice zich voor op een heksenketel. "We verwachten veel rumoer van hun supporters, maar we gaan voor de zege."