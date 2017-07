FC Utrecht bevestigt droomtransfer Brama: ‘Het is een unieke kans’

FC Utrecht raakt Wout Brama kwijt aan Central Coast Mariners. De middenvelder vertrekt per direct naar de club uit de Australische A-League, zo bevestigt de Eredivisionist zaterdagochtend via de officiële kanalen. Eerder op de zaterdag maakte De Telegraaf al melding van de Australische interesse. Door de overstap komt een droom uit voor Brama, maar voor Utrecht betekent het een nieuwe klap.

Brama speelde sinds de winterstop voor Utrecht, nadat hij ondanks een doorlopend contract werd overgenomen van PEC Zwolle. Hij werd gehaald om invulling te geven aan de positie van de ernstig geblesseerd geraakte Rico Strieder. "Hij heeft zich als een zeer ervaren speler gemanifesteerd binnen ons team en heeft de ploeg met zijn spel en zijn leiderschap een grote dienst bewezen", zegt trainer annex technisch manager Erik ten Hag.

"Wout heeft al enkele jaren een grote wens om een buitenlands avontuur aan te gaan", beaamt Ten Hag. "Hij ging dan ook akkoord met een overstap naar FC Utrecht onder de voorwaarde dat de club mee zou werken aan een transfer, mocht zich zo’n unieke kans voordoen. Nu deze kans voorbij komt, wil Wout deze ook grijpen. FC Utrecht bedankt hem voor zijn bijdrage en inzet de afgelopen maanden en wenst hem veel succes Down Under."

OFFICIEEL! Wout Brama is na een halfjaar alweer vertrokken bij FC Utrecht. De middenvelder kiest voor een avontuur bij het Australische Central Coast Mariners. #brama #fcutrecht #eredivisie #mariners Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 29 Jul 2017 om 2:26 PDT

Brama is er niet meer bij voor de returnwedstrijd tegen Lech Poznan in de derde voorronde van de Europa League. Naar verluidt is de kersverse Heracles Almelo-aanvoerder Joey Pelupessy in beeld als opvolger. Ten Hag, die deze zomer ook al Sofyan Amrabat en Sébastien Haller kwijtraakte, kan dit seizoen bovendien vrijwel zeker niet meer beschikken over Simon Makienok, die een zware kruisbandblessure heeft opgelopen.

Als opvolger is onder anderen Henk Veerman in beeld. De aanvaller van sc Heerenveen genoot eerder al interesse uit De Galgenwaard. FC Utrecht, dat ook rekening houdt met het vertrek van Yassin Ayoub, heeft inmiddels ook naar Tomas Necid van Bursaspor uit Turkije geïnformeerd. Dat is ook de club met belangstelling voor Ayoub.