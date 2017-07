‘Bij Chelsea heb je een blessure bij een ander nodig om een kans te krijgen’

Nathan Aké koos met een transfer naar AFC Bournemouth al voor een definitief vertrek bij Chelsea en ook Izzy Brown zal volgend seizoen niet op Stamford Bridge te zien zijn. De aanvaller verlengde wel zijn contract bij the Blues, maar wordt meteen verhuurd aan Brighton & Hove Albion. Hij heeft een definitieve doorbraak bij Chelsea echter nog niet uit zijn hoofd gezet.

“Je weet dat het bij Chelsea, een van de beste teams van Engeland, zwaar wordt voor een jonge speler. We moeten elk jaar kampioen worden, dus er zijn hoge verwachtingen en veel kritiek als een jonge speler een slechte wedstrijd speelt”, vertelt Brown, die in het seizoen 2015/16 op huurbasis uitkwam voor Vitesse, in gesprek met de Daily Mirror. “Het is moeilijk om bij het team te blijven. Ze hebben geen tijd om spelers een kans te geven, dus als die kans uiteindelijk komt zul je hem moeten pakken.”

“Het klinkt misschien slecht, maar met zoveel spelers van wereldklasse om je heen heb je een blessure of iets dergelijks bij een ander nodig om een kans te krijgen. En als je hem dan niet pakt, kun je niemand anders de schuld geven.” Brown hoopt in ieder geval bij Brighton aan Premier League-minuten te komen: “Dit is het grootste seizoen uit mijn loopbaan. Het komt niet heel vaak voor dat je als twintigjarige in de Premier League speelt. Ik wil deze kans met beide handen aangrijpen en ik geloof dat ik nog steeds voor Chelsea kan spelen.”